10 yıldır bitirilemeyen müze inşaatı için bir ihale daha

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, temeli 2011 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından atılan ancak aradan geçen 10 yıla rağmen bitirilemeyen Afyon Müzesi inşaatı hakkında açıklamalarda bulundu.

“YENİ İHALE MÜZEYİ TAMAMLAMAYAN FİRMAYA VERİLDİ”

Müze yapım işinin 10 yıl içerisinde 3 kez ihale edildiğini belirten Yalçın Görgöz şunları söyledi:

* Afyon Müzesi 2011 yılında tüm Türkiye'ye örnek olacak bir kompleks olacak denildi. O dönem müze inşaatı TOKİ tarafından 20 milyon TL bedelle bir firmaya verildi.

* Müze inşaatının temel atma törenine ise dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve bazı AKP'li milletvekilleri de katıldı.

* O dönem müzenin 1 yıl içerisinde biteceği söylendi ama daha sonra yapım işini alan firmanın iflas ettiği haberlerinin ardından müze inşaatı yarım bırakıldı.

* Daha sonra ‘yeni müze teşhir tanzimi ve çevre düzenleme işi' bu kez 30 milyon TL bedelle Kançul İnşaat isimli bir firmaya verildi. Bu firma da işi bitiremedi.

* 1 yılda bitireceğiz dedikleri müze 10 yıl boyunca burada çürümeye terkedildi. Nihayet geçtiğimiz Aralık ayında müze için yeniden ihale yapıldı. İhale ise 50 milyon 555 bin TL bedelle işi yarım bırakan Kançul inşaata verildi.

“BURAYA HARCANAN PARALAR MİLLETİN PARASI”

10 yılda gerçekleştirilen 3 ihale ile müzenin toplam maliyetinin 100 milyon TL'yi bulduğuna dikkat çeken Görgöz, “Yeni yapılan ihalenin ardından müzenin 680 gün içerisinde bitirileceği belirtiliyor. Gerçekleştirilen 3 ihale ile toplamda müzeye 100 milyon TL ödenmiş olacak. 10 yıldır çürümeye terkedilen binanın yeni ihalesini de AKP İl Başkanı müjde olarak veriyor. Buradan nasıl siyaset yaptıklarına anlam veremiyorum. Burada harcanan paralar bu devletin ve milletin parası. Burada tüyü bitmedik yetimin hakkı var. Bu konularla ilgili yetkili isimlerden mantıklı bir cevap bekliyoruz” ifadelerini kullandı.