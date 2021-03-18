11 büyükşehir belediye başkanı kuraklık manifestosu açıklayacak

SÖZCÜ / İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 22 – 23 Mart tarihlerinde “Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirvede İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, Mersin, Muğla ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanları, Türkiye'nin suyla ilgili sorunlarını ve çözümlerini tartışmak, su yönetimi ile ilgili en iyi uygulamaları ve politikaları görüşmek amacıyla bir araya gelecek.

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı 22 Mart Dünya Su Günü'nde Başkan Tunç Soyer'in ev sahipliğinde Fuar İzmir'de olacak. Başkanların katılımıyla Dünya Su Günü olan 22 Mart'ta başlayacak etkinliğin ilk gününde Türkiye'nin su gündemine yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel teknik sunumlar yapılacak. Zirvede 11 büyükşehir belediye başkanı saat 13.00'de bir araya gelerek su, kuraklık ve tarım politikaları ile ilgili bir manifesto açıklayacak.

Etkinliğin ikinci gününde ise 17 farklı konu başlığı ile 11 Büyükşehir belediyesinin su ile ilgili birim uzmanlarının, bilim insanlarının, meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, çiftçi, sanayici gibi sektörel su kullanıcılarının, doğa, çevre örgütlerinin ve su endüstrisinde yer alan kurumların katılacağı yuvarlak masa toplantıları gerçekleşecek. Fuar İzmir'de düzenlenecek su buluşması; kentlerin suyla ilgili sorun ve çözümlerini tartışarak yaşanabilir ve dirençli kentler yaratmak için ihtiyaç duyulan çözümleri birlikte oluşturmayı amaçlıyor.

“GELECEĞİMİZİ GÜVENCE ALTINA ALMAK İÇİN BİR ARADAYIZ”



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin çok önemli bir kısmının “kurak iklim coğrafyası” olarak sınıflandırıldığını belirterek şöyle konuştu:

* İklim krizinin ülkemizdeki en ağır sonuçlarından biri kuraklık ve susuzluk tehlikesi. Bu nedenle, iklim krizine sessiz kalmanın hiçbir özrü olamazdı. Biz, Türkiye'nin 11 Büyükşehir Belediyesi'nin başkanları, bu sorumluluktan hareketle 22 Mart'ta İzmir'de buluşuyoruz. Amacımız, iklim krizinin ağır sonuçlarını da dikkate alarak Türkiye'nin suyunu daha iyi yönetmek için yeni bir su politikası önermek ve yol haritamızı konunun uzmanlarıyla birlikte belirlemek. Böylelikle bu topraklardaki geleceğimizi, hepimiz, çocuklarımız ve doğamız için güvence altına almak.

İlginizi Çekebilir CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Muğla'da buluşacak