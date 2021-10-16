11 yıldır firari adam yakalanınca kendini böyle savundu: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım

Amasya’da tarla komşusuyla yaşadığı su kavgası sonrasında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl ceza alan, 11 yıldır aranmasına rağmen çeşitli kentlerde sahte isimle çobanlık yaparak izini kaybettirmeye çalışan şahıs, köyüne dönüp saklandığı evinde jandarmanın operasyonu sonucu yakalandı.

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Ankara, Yozgat ve Sivas'ta başka bir isimle kendini tanıtıp çobanlık yaparak izini kaybettiren 48 yaşındaki Mehmet Çetindağ, 11 yıllık kaçışını gazetecilere “Kavgacı bir insan değilim. Barışçılım. Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım” sözleriyle yorumladı.

“VERİLEN CEZAYI ÇOK BULDUM”

Cezaevinde 6 ay kalıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldıktan sonra 2010 yılında 18 yıl cezaya çarptırılıp hakkında yakalama kararı çıkması üzerine kayıplara karışan evli ve 5 çocuk babası Çetindağ, şu ifadeleri kullandı:

“Mahkeme onamaları geldi. Ben verilen cezayı çok buldum. Yargıtay’a gönderdim. O da az buldu. Daha çok gönderdi. Çocuklarımı topluma kazandırmak için bunca mücadeleyi verdim. Adalete güvendiğim zaman benim çocuklarıma kim bakacaktı. Daha önce cezaevinde yattığımda kimse ilgilenmedi. Çocuklarımı diploma sahibi yaptım. Şu anda halen öğrenim gören de var.”

“KAÇMANIN EN KOLAY YOLU”

Yaylalarda çobanlık yapmayı “kaçmanın en kolay yolu” olarak gördüğü için sahte isimle insanlara kendini tanıtıp çalışarak Amasya'nın Yağçıabdal köyündeki ailesinin geçimini de sürdürdüğüne değinen Çetindağ, “Özgüvenimle, kişiliğimle, kariyerimle, karakterimle çalıştım. Bu sahtelik değil” ifadelerini kullandı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından adliyeye götürülen Çetindağ, tutuklanarak cezaevine konuldu. Bir sonraki duruşması ise 16 Aralık'ta. DHA