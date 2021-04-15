‘128’ afişleri de indiriliyor

İstanbul’da CHP ilçe binalarına vinç operasyonları bugün de devam etti.

CHP İstanbul İl Teşkilatı, Merkez Bankası’nın rezervleri için astığı ‘128 milyar dolar nerede?’ yazılı afişlerin defalarca vinçler ve itfaiyelerle kaldırılmasının ardından, bu kez il ve ilçe binalarına “128” yazan afişler astı. Sadece “128” yazan afişler de vinçlerle toplanmaya başladı.

“128 TUTUKLANDI” DİYE DUYURDU

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, 128 afişinin vinçle kaldırılmasını, “128 tutuklandı” diyerek duyurdu.

CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı ise 128 yazılı afişin vinçle kaldırılmasının görüntüsünü paylaştı.

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