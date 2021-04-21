‘128 milyar dolar nerede?’ afişine bir rekor ceza daha

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na asılan “128 milyar dolara nerede” afişini ‘izinsiz astığı' gerekçe gösterilerek CHP İl Başkanı Gönül Özel'e Kabahatler kanunun 42. Maddesi uyarınca 13 bin 237 TL idari para cezası kesti.

Para cezasının kesilmesine tepki gösteren Özel, bu verilen para cezalarının siyasi olduğunu kaydetti.

“İPTAL EDİLMESİ İÇİN İTİRAZIMIZI YAPACAĞIZ”

Kesilen para cezasına ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, şunları söyledi;

*Diyarbakır İl binamıza astığımız ‘128 milyar dolar nerede' afişinden dolayı 13 bin lira ceza kesildi. Normalde kabahatler kanununa göre üst sınırı 3 bin liradır ama bu bir talimat olduğu için böyle bir ceza kesildi. Kesilen ceza bugün bana ulaştı. Aynı şekilde bu sabah Burdur'da bir ilçe başkanımıza da aynı cezayı yazmışlar.

*Bu cezasının iptali için Bölge İdare Mahkemesine itirazımızı yapacağız. Bu idari cezaların hepsi siyasidir. Yoksa özel mülkiyetimizde olan bir yerde astığımız bir afiş. Aynı zamanda siyasi parti olmamızdan dolayı yapmış olduğumuz bir siyaset var. Bu konuda izin alma ve çevre kirletme gibi bir durumumuzda yok.

Burdur’da Bucak İlçe Başkanlığı binasına asılan “128 milyar dolar nerede?” afişi nedeniyle ilçe başkanı Ahmet Sedat Oktay’a en üst sınırdan 13 bin 237 TL’lik idari para cezası kesilmişti.

İlginizi Çekebilir Ekrem İmamoğlu'nun dili sürçtü: 128 park diyecektim az daha