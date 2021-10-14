‘128 Milyar Dolar Nerede?’ afişine kesilen rekor ceza iptal edildi

Burdur’da, “128 Milyar Dolar Nerede?” pankartı astığı için CHP Bucak İlçe Başkanlığı’na kesilen rekor ceza iptal edildi. Konu hakkında açıklama yapan CHP Bucak İlçe Başkanı Ahmet Sedat Oktay, karanın hak arama konusunda sonuç alınabileceğinin göstergesi olduğunu söyledi.

İsmail AKIN

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CHP Burdur Bucak İlçe Başkanlığı'nın astığı ‘128 Milyar Dolar Nerede?' yazılı pankarta Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesinden 13 bin 237 TL ceza kesilmişti.

“HAK ARAMASI KONUSUNDA SONUÇ ALINABİLECEĞİNİ GÖSTERMİŞ OLDUK”

Bucak ilçe Başkanı Ahmet Sedat Oktay, yaptıkları itiraz sonucunda en üst sınırdan kesilen 13 bin 237 TL'lik cezanın iptal edildiğini duyurdu. Oktay, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“CHP Bucak ilçe Başkanlığı olarak 15 Nisan 2021 tarihinde, ‘128 Milyar Dolar Nerede' pankartını ilçe Başkanlığı binasına astığımız için idari yaptırım uygulanmıştı. İdari yaptırım sonucunca 13 bin 237 TL ceza uygulanmıştı. Biz bu cezaya itiraz etmek suretiyle karşı koyduk. Geçen hafta itibariyle karar verildi. Böylece ceza iptal edildi. Yurttaşlarımızın, müsterih olmasını, hak araması konusunda sonuç alınabileceğini göstermiş olduk”

NE OLMUŞTU:

15 Nisan 2021 tarihinde CHP Burdur Bucak İlçe Başkanlığı'nın astığı ‘128 Milyar Dolar Nerede?' yazılı pankarta Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesinden 13 bin 237 TL ceza kesildi. CHP Burdur Bucak İlçe Başkanlığı'nın astığı ‘128 Milyar Dolar Nerede?' yazılı pankarta Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesinden 13 bin 237 TL ceza kesildi. Söz konusu rakam verilebilecek en üst sınır ceza olarak kabul edilirken, Türkiye genelinde astıkları pankart nedeniyle en yüksek cezaya çarptırılan CHP örgütü, Bucak İlçe Başkanlığı oldu.