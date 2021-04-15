‘128 milyar dolar nerede’ afişlerine savcılık suç unsuru yok dedi, valilik toplattı

Amasya CHP il binasına asılan “128 milyar dolar nerede?” afişi Cumhurbaşkanına hakaret suçu kabul ederek kaldırmak isteyen polisler, İl Başkanı Turgay Sevindi ile görüştü. Başkan Sevindi, afişin kaldırılması için emir ve talimat olup olmadığını sorması üzerine polisler nöbetçi cumhuriyet savcısı ile görüştü. Ancak savcı, pankartın içeriğindeki yazıyla ilgili TCK’ya göre başlatılacak herhangi bir suç tespit edilemediğinden herhangi bir adli işlem yapılmamasını, konunun idari yönden değerlendirilmesinin uygun olacağını yazılı olarak bildirdi.

VALİLİK: FARKLI ALGILANABİLİR

Bunun üzerine 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ‘C’ fıkrasına göre işlem yapan emniyet güçleri, pankartı kaldırmak için valiliğe yazı yazdı. Valilik ise afişin bazı vatandaşlar tarafından farklı algılayıp tahrik olabileceği, karşıt görüşlü kişiler arasından olaylar meydana gelebileceği, kamu düzeni ile vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceğini hatta provokasyonlar meydana gelebileceği ileri sürülerek kaldırılması için talimat verdi. Polisler de İl Başkanı Sevindi’ye tebligatı vererek afişe el koydu.

“SUSMAYACAĞIZ”

Öte yandan CHP İl Başkanı Turgay Sevindi, yaptığı açıklamada, “Parti binamıza asmış olduğumuz ‘128 milyar dolar nerede’ afişimiz savcılık tarafından herhangi bir suç unsuru olmadığı beyan edilmesine rağmen, valiliğin almış olduğu karar doğrultusunda emniyet güçleri tarafından indirilmiştir. Susmayacağız ve 128 milyar dolar nerede demeye devam edeceğiz. Ve AKP’yi ilk seçimde tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz” dedi.