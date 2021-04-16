‘128 milyar dolar nerede?’ sorusunu Arapça sordular

CHP’nin ülke genelinde Merkez Bankası rezervlerini sorgulama amacıyla astığı “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişlere müdahale sürerken, Hatay’da bu kez aynı soru Arapça soruldu.

EMNİYET ARAPÇA AFİŞİ DE UYARDI

CHP Arsuz İlçe Başkanlığı, i̇lçe binasına Arapça ifadelerin Türkçe karakterlerle yazılımından oluşan afişi astı. Afişte Türkçe karakterlerle ancak Arapça telaffuzla “128 milyar dolar nerede?” anlamına gelen “Balla hel 128 milyar dular eyna?” yazıldı. Emniyet, İlçe Başkanı Mahmut Şirin’e uyarı telefonu açtı.

Konuyla ilgili konuşan CHP Arsuz İlçe Başkanı Mahmut Şirin, emniyetten arandığını söyleyerek afişin kaldırılmasının istendiğini belirtti. Şirin güvenlik birimlerinin kendisine “Aksi halde afişi biz kaldıracağız” dediklerini söyledi.

“AFİŞLERİ KALDIRABİLİRLER ANCAK BU SORUYU KAFAMIZDAN SİLEMEZLER”

Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde böyle bir telefon aldığını söyleyen Şirin, “Bu nasıl bir endişe?” dedi. Şirin açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Yapılması gereken çok basit. Bir soru soruyoruz ve cevap istiyoruz. Yapılması gereken sadece bu. Bu kadar tantana yerine cevap verilmesi gerekiyor.

* Onlar anlayana kadar soruyu her şekilde soracağız. Bugün afişi kaldırırlar, yarın biz şapka takarız, tişört giyeriz, maskeye basarız tek tek dağıtırız yine de bu soruyu sorarız. Afişleri kaldırabi̇li̇rler ancak bu soruyu kafamızdan silemezler.