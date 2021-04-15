128 milyar doları bu kez maniyle sordular

CHP Kastamonu yönetimi, önce standart hazırlanan ve her kentte asılan “128 milyar dolar nerede?” afişini 6. katta bulunan il başkanlığının yan tarafına astı. Ancak polis gece yarısı itfaiye yardımıyla afişi kaldırdı. CHP’li yöneticiler aynı günün akşamı bu kez kendi şivelerinde yazdıkları “256 kağadın yarısını nettiniz deyvesenize?” afişini astı. Bu afiş de gece geç saatlerde polis tarafından indirildi.

BU KEZ MANİ YAZDILAR

İl Başkanı Hikmet Erbilgin, sormaktan asla vazgeçmeyeceklerini dile getirerek bu kez 128 doların nerede olduğunu maniyle sorduklarını söyledi.

Afişe yazılan “Ramazan gelmiş şehrime, bölüşmeli hep birlikte, sormaktan hiç yorulmayız, 128 milyar dolar nerede?” manisini partili gençlerin hazırladığını belirten Erbilgin, “Bunu da indirebilirler. Ama biz sormaya devam edeceğiz. Şivemizle soracağız, maniyle soracağız, afişle soracağız ama bir şekilde soracağız” diye konuştu.