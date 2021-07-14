14 Temmuz corona virüsü tablosu açıklandı: Vaka sayısında korkutan artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 14Temmuz verilerine göre, 238 bin 867 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ

Son 24 saatte, 6 bin 907 yeni vaka tespit edilirken 43 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 63 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek hızla kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 61.94, ikinci doz ortalaması yüzde 29.98, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 60 milyon 471 bin 752 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Bilecik.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Gümüşhane, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Bitlis.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 13 Temmuz verilerine göre, 234 bin 439 test yapılmıştı. Dün, 6 bin 285 vaka tespit edilirken, 46 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 bin 162kişi sağlığına kavuşmuştu.