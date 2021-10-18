15 öğrenciye cinsel tacizle suçlanan öğretmen açığa alındı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 15 kız ve erkek öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu şikayeti üzerine hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan öğretmen D.B., açığa alındı.

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Olay, 4 Ekim’de Dicle ilçesi kırsal Kocaalan Mahallesi Kocaalan İlkokulu’nda yaşandı. Yaşları 8 ile 9 arasında değişen 15 kız ve erkek öğrenci, ailelerine, öğretmenleri D.B.’nin ödevleri kontrol etme bahanesiyle kendilerini masasına çağırıp, cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Aileler, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Öğrenciler, pedagog eşliğinde ifade verip, yaşadıklarını anlattı. Aileler, ifade işlemlerinin ardından öğretmen D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görev yeri değiştirilen öğretmen D.B., hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında açığa alındı. (DHA)