20 Temmuz 2021 güncel corona virüsü tablosu açıklandı: Vaka sayısı fırladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 20 Temmuz verilerine göre, 198 bin 537 test yapıldı.

VAKA SAYISI PATLADI

Düne göre test sayısında büyük düşüş gözlemlenirken vaka sayılarında ise korkutan bir artış gerçekleşti. Son 24 saatte, 8 bin 780 yeni vaka tespit edildi ve 46 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 4 bin 561 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN TEYAKKUZ MESAJI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 62.89, ikinci doz ortalaması yüzde 34.06, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 63 milyon 831 bin 123 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Tekirdağ.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır, Gümüşhane.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 20 Temmuz verilerine göre, 226 bin 513 test yapılmıştı. Dün, 7 bin 667 vaka tespit edilirken, 50 kişi hayatını kaybetmiş ve 4 bin 152 kişi sağlığına kavuşmuştu.