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22 Temmuz 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) tablosu açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 22 Temmuz 2021 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise son zamanların büyük artışı yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun" dedi.

Güncellenme: 20:34, 22/07/2021
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22 Temmuz 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) tablosu açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 22 Temmuz verilerine göre, 214 bin 196 test yapıldı.

SON ZAMANLARIN EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Vaka sayılarında ise korkutan bir atış yaşandı. Son 24 saatte, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi, Corona nedeniyle bugün 52 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 93 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz” dedi.

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DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 21 Temmuz verilerine göre, 184 bin 462 test yapılmıştı. Dün, 8 bin 151 vaka tespit edilirken, 59 kişi hayatını kaybetmiş ve 4 bin 946 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:20:19,