28 Şubat generallerinin rütbeleri söküldü

Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirildi.

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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generallerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na yazı göndermişti.

Genelkurmay Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin işlemlerin tamamlandığını mahkemeye bildirdi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen yazıda, “Hükümlüler Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker haklarında mahkememizce verilen 13.04.2018 tarihli karar ve anılan hükümlülere ait kesinleşme şerhleri ekte gönderilmiştir. Kesinleşen karara göre 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31. maddelerine göre gereğinin yapılarak infazından mahkememize bilgi verilmesi hususunda gereği rica olunur” denilmişti.

Hakkı Kılınç, Jandarma Genel Komutanlığı’nda görev yaptığı için onun rütbesinin sökülmesine dair işlemler İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.

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