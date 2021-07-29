29 Temmuz Perşembe güncel corona virüsü (koronavirüs) verileri açıklandı! Bakan Koca vatandaşları uyardı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 29 Temmuz Perşembe gününün verilerine göre, 261 bin 198 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 22 BİNİN ÜSTÜNDE

Bugün, 22 bin 161 yeni vaka tespit edilirken 60 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 5 bin 463 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA UYARDI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim” ifadeleriyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

“TOPLAM YAPILAN AŞI DOZ SAYISI 71 MİLYONU GEÇTİ”

Toplam yapılan aşı doz sayısının 71 milyonu geçtiğini açıklayan Bakan Koca, 28 Temmuz'un aşı verilerini paylaştı.

Koca, “Dün 1 Milyon 99 Bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631’e indi” dedi.

DÜN 22 BİNİN ÜSTÜNDE VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 28 Temmuz verilerine göre, 22 bin 291 vaka tespit edilirken, 76 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 257 bin 474 test yapılmış ve 4 bin 197 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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