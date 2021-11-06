3 bin komando Davraz Dağı’na tırmandı

Milli Savunma Bakanlığı, şehitleri anmak için Davraz Dağı'na tırmanan komandoların görüntüsünü Twitter'dan paylaştı.

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Isparta’da bulunan Davraz Dağı’na tırmanan komandoların görüntüsü, bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı.

Açıklamada, “Komandolarımız, şehitlerimizi anmak için Isparta/Eğirdir’de bulunan Davraz Dağı’na tırmandı. Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin personel katıldı. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” denildi.