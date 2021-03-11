3 bin yıllık baraja 10 milyon harcandı, sonra çürümeye terk edildi

Çorum’un Alaca ilçesinde bağlı Alacahöyük’de M.Ö 1240 yılında Hititliler tarafından sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan baraj, 2002 yılında yapılan kazılar sırasında bulundu. Gün yüzüne çıkarılan barajın turizme kazandırılması için etrafındaki 277 dönüm arazi kamulaştırıldı. Ardından da bu alana Devlet Su İşleri(DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Alacahöyük Hitit Gölpınar Barajı ve Arkeopark Projesi’nin ihalesi yapıldı.

Proje kapsamında tarihi Hitit Barajı etrafında çevre ve peyzaj düzenlemesi tamamlandı. Hitit at arabaları ile yapılacak gezi güzergahı, baraj ve kazı alanları için seyir terasları, Hitit dönemini yansıtacak eser reflikaları, laboratuvar, Hitit usulü doğal tarım alanları, Hitit yemeklerinin sunulacağı restoran, atölyeler, sergi salonları ve konaklama yerleri yapıldı. 10 milyon 750 bin lira harcanan proje 2018 yılında DSİ tarafından kesin kabulü yapıldı. Ancak tüzüğünde böyle bir yeri işletme yetkisi olmadığı için ve Çorum Valiliği ile Belediyenin de sahip çıkmaması üzerine proje atıl durumda kaldı.

TESİSLER ÇÜRÜYOR

Çorum’da bulunan CHP Ekonomi Masası heyeti, İl Başkanı Mustafa Tahtasız ile birlikte atıl kalan baraj ve tesislerde inceleme yaptı. İl Başkanı Tahtasız, Hitit Barajı’nın dünyanın çalışan en eski barajı olduğunu belirterek, “Burası M.Ö 1240 yılında yapılan kendi kendine yetebilen dünyada ki 3 barajdan bir tanesidir.

Burada DSİ tarafından 2016 yılında bir proje başlatıldı. Çevresi de bölge halkından istimlak edildi. 2018 yılı Mayıs ayında kesin kabulü yapıldıktan sonra DSİ’nin tüzüğünde burayı işletme yetkisi olmadığı için ayrıca Çorum Belediyesi ile valilikte ve özel idare burayı işletmeyi üstlenmedi. Maalesef 2018 yılının mayıs ayından beri buradaki tesis çürümeye kaderine terk edildi” dedi.

BİZİM İKTİDARIMIZDA TURİZME KAZANDIRILACAKTIR

Ekonomi Masası heyetinde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, bölgede yapılan incelemenin ardından, “Dünyanın neresinde böyle bir eser olsa oradan turizm gelirleri elde edilir. Ama ne hikmetse biz ve sanıyorum büyük ölçüde de mevzuatlardan kaynaklanan bir nedenle bir türlü bu tesisi turizme açamamışız. Açamadığımız her yıl ülkemiz ve Çorum para kaybediyor. Bunu Çorum halkının da görmesi lazım. İktidara gelir gelmez ilk yapacağımız işlerden bir tanesi burayı Türk turizmine kazandırmak olacaktır” diye konuştu.