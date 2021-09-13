5 kentte yüz yüze eğitime corona engeli! Uzaktan eğitime geçildi

Manisa'daki Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde aynı sınıftaki 2 öğrencinin corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine 30 kişilik sınıf karantinaya alındı. Kent genelinde toplamda 3 farklı ilçede 3 farklı okulda 3 sınıf karantinaya alınmış oldu. Öte yandan Kocaeli ve Elazığ'da da bazı okullarda vaka çıkması nedeniyle eğitime ara verildi.

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Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerden 2’si gün içinde ateşlendi.

Okul yönetiminin haber vermesi üzerine okula gelen filyasyon ekibi tarafından öğrencilere yapılan corona virüsü testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine aynı sınıfta okuyan 30 öğrenci karantinaya alındı.

Öğrencilerin, eğitimlerine 14 gün uzaktan devam edecekleri belirtilirken, toplamda Manisa’nın Şehzadeler, Yunusemre ve Akhisar ilçelerindeki 3 farklı okulda, 3 sınıf karantinaya alınmış oldu.

DARICA’DA 2 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kocaeli’nin Darıca Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi ve Darıca Ayfer-Gazanfer Güngör İlkokulu’nda corona virüsü vakaları ve temaslı öğrenciler tespit edildi. Bunun üzerine 2 sınıfta eğitime ara verildi, öğrenciler evlerine gönderildi. Öğrenciler eğitimlerine dijital platformdan devam edecek.

ELAZIĞ’DA DA İKİ SINIFTA EĞİTİME ARA

Elazığ'da Fırat Ortaokulu ve Elazığ Ortaokulunda bulunan iki farklı sınıfta, öğrencilerde corona virüsü olduğu tespit edilmesinin ardından eğitime ara verildi.

Sınıflardaki öğrenciler 14 gün boyunca karantina altına alınırken, derslerine uzaktan eğitim ile devam edecekleri öğrenildi.

Okullar yüz yüze eğitime devam ederken, Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelindeki okullarda denetim ve gözetimin arttırıldığını açıkladı. DHA-İHA