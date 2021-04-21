30 Ağustos sözlerine tepki yağan AKP’li belediye başkanı, bu kez 23 Nisan afişiyle gündemde

Bursa’nın AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı afişlerinde Atatürk’e yer vermemesi tepki çekti.

Konuyu Meclis Genel Kurulu'nda gündeme getiren CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, “Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ın afişlerinde çocuk var ama, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk yok! Sayın Aktaş oturduğunuz koltukları, vatanı vatan yapan Atatürk ve silah arkadaşlarına borçlusunuz” ifadelerini kullandı.

“TARİHİN YAZDIĞI, DÜNYANIN KONUŞTUĞU ULU ÖNDER ATATÜRK YİNE YOK”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin billboardlara asmış olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı afişlerinde Atatürk’e yer verilmemesine tepki gösteren Yüksel Özkan şöyle konuştu;

“Tarihin yazdığı, dünyanın konuştuğu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk yine yok. Atatürk'ü anmamak için gösterdiğiniz gayrete artık şaşırmıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk Milleti’nin bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak kalacak. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, çocuklarımızın ve bu milletin gönlünden Atatürk sevgisini asla silemeyeceksiniz.”

30 AĞUSTOS İÇİN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Alinur Aktaş'ın 2019 yılında meclis toplantısında 30 Ağustos Zafer Bayramı için kullandığı “O zaman ormancılık gününde de tatil yapalım. 30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” şeklindeki ifadeleri büyük tepki çekmişti.

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