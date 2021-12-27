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31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün?

Yılın son günleri yaşanırken, yeni yıl için de hazırlıklar başladı. 31 Aralık tarihinin hafta sonuyla birleşme ihtimal 3 günlük tatil fırsatını doğuruyor ancak 31 Aralık'ta çalışanlar normal mesailerine devam edecek. Yılın son günü olan 31 Aralık yarım gün ve tam gün tatil olmayacak. Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü olarak yer alıyor.

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31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün?

2022 yılı için artık sayılı günler kaldı, yeni yılda yapacağımız resmi tatiller de belirlendi. 2022’de resmi olarak tatil sayılan gün sayısı 15 olacak. 2022 ilk resmi tatili 1 Ocak Cumartesi’ye denk geliyor. Öncesinde yılın son günü olan 31 Aralık Cuma resmi tatil değil.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN

Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde yani 31 Aralık Cuma günü resmi tatil değil.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

TarihGünTatil
1 OcakCumartesiYılbaşı
23 NisanCumartesiUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 MayısPazarEmek ve Dayanışma Günü
2 Mayıs – 4 MayısPazartesi – ÇarşambaRamazan Bayramı
19 MayısPerşembeAtatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
9 Temmuz – 12 TemmuzCumartesi – SalıKurban Bayramı
15 TemmuzCumaDemokrasi Bayramı
30 AğustosSalıZafer Bayramı
29 EkimCumartesiCumhuriyet Bayramı

 

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