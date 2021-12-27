31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün?

Yılın son günleri yaşanırken, yeni yıl için de hazırlıklar başladı. 31 Aralık tarihinin hafta sonuyla birleşme ihtimal 3 günlük tatil fırsatını doğuruyor ancak 31 Aralık'ta çalışanlar normal mesailerine devam edecek. Yılın son günü olan 31 Aralık yarım gün ve tam gün tatil olmayacak. Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü olarak yer alıyor.

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2022 yılı için artık sayılı günler kaldı, yeni yılda yapacağımız resmi tatiller de belirlendi. 2022’de resmi olarak tatil sayılan gün sayısı 15 olacak. 2022 ilk resmi tatili 1 Ocak Cumartesi’ye denk geliyor. Öncesinde yılın son günü olan 31 Aralık Cuma resmi tatil değil.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN

Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde yani 31 Aralık Cuma günü resmi tatil değil.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Tarih Gün Tatil 1 Ocak Cumartesi Yılbaşı 23 Nisan Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Pazar Emek ve Dayanışma Günü 2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba Ramazan Bayramı 19 Mayıs Perşembe Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı Kurban Bayramı 15 Temmuz Cuma Demokrasi Bayramı 30 Ağustos Salı Zafer Bayramı 29 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Bayramı