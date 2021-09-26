318 milyon borcu var çilekli süsleme yapıyor

Batman Belediyesi’nin kayyum başkanı, led ışıklı panolar ve görsel tablolar yaptırıyor. Şehri süsleyecek ve 2 milyon 361 bin liraya mal olacak ledli görseller arasında çilek, kuğu, istiridye motifleri bulunuyor.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kayyumun yönettiği Batman Belediyesi'nden büyük israf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Haziran'da yayınladığı genelgeye göre belediyeler ve kamu kurumlarının tasarrufa gideceği belirtilirken, 318 milyon 775 bin TL borcu olan Batman Belediyesi ilginç bir ihaleyle gündeme geldi. Kayyum yönetimindeki Batman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 6 Eylül 2021'de il genelinde sergilenmek üzere led ışıklı panolar ve süslemeler satın almak için ihaleye çıktı. İhaleye tek firma katılırken, 15 Eylül 2021'de İlk Adım Prodüksiyon Reklam Şirketi ile sözleşme imzalandı ve 13 farklı tasarımdaki görsel araçlar için 2 milyon 361 bin TL ödendi.

2 AYDA TESLİM EDİLECEK

Görsel araçların 2 ay içerisinde belediyeye teslim edileceği belirtildi. Görsel araçlar arasında ‘Ay yıldızlı, motifli ve led ışıklı Batman Belediyesi tablosu', 3 boyutlu ledli at başı motifi, 3 boyutlu çilek süsleri, 3 boyutlu istiridye, 3 boyutlu kolları açık ve kapalı kuğu modeli, 15 adet MOBESE direklerine spiral mavi mini ledler, 85 adet küre şeklinde ledler ve Zeynel Bey Kümbet çalışması bulunuyor. Şehri süsleyecek milyonluk görseller, MOBESE direkleri ve ağaçların üzerine yerleştirilecek.

Temsil ağırlama için 3 ayda 619 bin lira harcandı

Batman Valiliği 3 Haziran 2021 tarihinde açıklama yaparak Batman Belediyesi'nin 318 milyon 775 bin 475 TL borcu olduğunu ve yılın ilk üç ayında temsil ağırlama kaleminden 619 bin 687 TL harcama yapıldığını açıklamıştı. Söz konusu temsil ağırlama giderinin 280 bin 840 TL'si Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, 338 bin TL'si Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 829 bin 78 TL'si ise Mezarlıklar Müdürlüğü bütçesinden gerçekleştirilmişti.