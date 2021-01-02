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33 ilde operasyon: 267 kişi gözaltına alındı

Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik 20-31 Aralık 2020'de 33 ildeki operasyonlarda 106'sı Türk, 161’i yabancı 267 şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme: 09:51, 02/01/2021
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33 ilde operasyon: 267 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ülke genelinde, dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 106'sı Türk, 161'i Yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.

Ayrıca çatışma bölgeleri ile bağlantılı YTS'lere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise 69 yabancı uyruklu şahıs gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.

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Yayınlanma Tarihi:09:43,