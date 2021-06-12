36 yıllık Balıkçı Barınağı’nı CHP’li belediyeden aldılar

Ordu'nun CHP'li tek belediyesi olan Gülyalı'daki Balıkçı Barınağı siyasetin gündemi oldu. Gülaylı Belediye Başkanı CHP'li Ulaş Tepe, 36 yıldır belediyeye ait olan Balıkçı Barınağı için yeni bir proje geliştirdi. Projeyle ilgili çalışmalar sürerken barınak, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla belediyeden alınıp İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne devredildi.

‘PARTİZANLIK DEĞİL Mİ?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ‘devir' işlemine tepki gösterip “Ülkenin bu kadar sorunu varken belediyemizin projesini engellemek için bu yapılan adaletsizlik kime, ne fayda sağlayacaktır? Bu işlemle belediyemiz değil, projenin tamamlanmasını bekleyen Gülyalı halkı cezalandırılmıştır” dedi. Erdoğan'a “Belediye yönetmek istiyorsan o makamı bırak” diye seslenen Torun şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı makamının işi gücü bırakıp CHP'li belediyeye ait Balıkçı Barınağı'nın peşine düşecek kadar küçültülmesi partizanlık değil de nedir? İktidarı bir balıkçı barınağında bile kendini gösteren doymak bilmez kibri batıracak. ‘Millet açsa siz doyurun' diyenlere sesleniyoruz: İktidar milleti unutup CHP'li belediyeleri nasıl engellerim diye dertlendiği için bu halk yoksul.”