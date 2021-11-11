Veli Ağbaba’dan Erdoğan’a: Sizden alacak Atatürk dersimiz yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde CHP’ye ilişkin "Şayet Gazi hayatta olsaydı, bunları o partiden sopayla kovalardı” sözlerine tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

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‘'Ülke yangın yeri. Son bir yılda ev kiraları İstanbul'da yüzde 73, Antalya'da yüzde 71, Adana'da yüzde 65, Ankara'da yüzde 50, İzmir'de yüzde 49, Kayseri’de yüzde 63 arttı'' diyen Ağbaba şunları söyledi:

AÇLIK SINIRI: Ankara'da ortalama ev kirası 1900 TL'ye yükselmiş durumda. Asgari ücretle ev kirası arasındaki fark 925 TL. Açlık sınırı ise 3 bin 100 TL. Son bir yılda meskende elektriğe yüzde 28,9; meskende doğalgaza ise yüzde 19 zam geldi. Kömür yüzde 89, soba fiyatı yüzde 72, odunun fiyatı yüzde 41 oranında arttı. Asgari ücretli, barınsa ısınamıyor, ısınmak istese aç kalıyor, yarı aç karnını doyursa bu sefer de barınamıyor.

EDİSON VE AMPUL: Dar gelirli vatandaşlar çıkamadığı bir girdabın içine mahkum edildi. Doğalgaz ısınmak, elektrik aydınlanmak, ev barınmak içindir. Bu keşifler yüz yıllar önce vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için yapıldı. 2021 Türkiye'sinde asgari ücretli, 1800'lü yıllar seviyesinde yaşıyor. Edison tarihin en büyük icatlarından biri olan Ampulün, AKP'nin simgesi olacağını bilse pişman olur, keşfetmek için bu kadar zahmete girmez, bir kez daha düşünürdü.

30 MİLYON KİŞİ ÜŞÜYOR: Türkiye'de; 30 milyon 538 629 kişi iki günde bir düzenli olarak sofrasına et, balık ya da tavuk koyamadı. 57 milyon kişi konut masraflarını karşılamakta zorlanıyor. 40 milyon 936 bin kişiye borç ve taksit ödemeleri yük getiriyor. 30 milyon kişi evini yeteri derecede ısıtamıyor.

İŞTEN ÇIKARMA: İşten çıkarma yasağından sonra da 632 bin kişi daha işsiz kaldı. Her ay 150 bin kişi işten atıldı. Derhal erken seçim çağrısı yapıyoruz. Türkiye'yi liyakat sahibi, devlet deneyimi olan, ailesinde şaibesi olmayan insanlar yönetmelidir. Millet İttifakı olarak ülkeyi yönetmeye talibiz.

“ATATÜRK ÜZERİNDEN BİLE ÜLKEYİ KUTUPLAŞTIRIYORLAR”

Veli Ağbaba, Erdoğan'ın 10 Kasım'da partileriyle ilgili açıklamasına sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

* Ülkemizin kurtarıcısı hepimizin var olmasını sağlayan, bütün dünyaya meydan okuyan Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ölüm yıl dönümüydü.

Atatürk sadece bir siyasi partinin değil bu yurtta yaşayan herkesin ortak değeridir. Siyasetçilerin bu konu üzerinden ülkeyi kutuplaştırmaması lazım.

* Ama AKP Genel Başkanı 9'u 5 geçeden dakikalar sonra ilk yaptığı şey Atatürk'ün ‘iki büyük eserim vardır' dediği eserlerden biri olan partiye ve onun genel başkanına saldırmak oldu.

* Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk'ü övmesinden gayet memnunuz. Bizi eleştirenlerden Atatürk ile ilgili alacağımız bir ders yok.

* Okullarda Andımızı, resmi kurumlarda T.C. ibaresini kaldırmış, ‘iki ayyaşın yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da’ diyerek Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşı İsmet İnönü'yü hedef göstermiş, kendi beslemiş olduğu insanlar Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine namusuna laf etmiş, ‘saat 9'u 5 geçe kenefe gidin’, ‘keşke Yunan kazansaydı’ diyen fesli Kadir'i sofrasının baş konuğu yapmış, onu rehber edinmiş, birinden alacağımız birinden alacağımız ders yoktur.

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