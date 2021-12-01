5 milyon harcandı çürümeye terk edildi

Çorum'da temeli 2016 yılında atılan ve 5 milyon lira harcanarak büyük bir kısmı yapılan Kuran kursu, 4 yıldır atıl durumda kaldı.

İsmail AKDUMAN

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Görevden alınan önceki Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü döneminde, belediye imkanları kullanılarak 15 tane Kuran kursu inşaatına başlandı.

Bunlardan bazıları tamamlanarak İl Müftülüğüne teslim edildi.

Ancak bazı inşaatlarda yarım kaldı. Kentin Gülabibey Mahallesi’nde kız öğrenciler için yapımına 2016 yılında başlanan Kuran kursu inşaatının büyük bir kısmı yaklaşık 5 milyon lira harcanarak tamamlandı.

2017 yılında ise müteahhit ekonomik nedenlerle işi bırakınca, aradan geçen 4 yıl süresinde inşaata bir çivi dahi çakılmayarak çürümeye terk edildi.



“BU PARA HERKESİN CEBİNDEN ÇIKTI”

Dört yıldır atıl durumda bekleyen ve yapılan kısımları da çürümeye başlayan binanın yarım kalmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, belediyenin vatandaşların parasını çöpe attığını ileri sürdü.

Yıllardır binanın çürümeye terk edildiği ve 4 yıldır bir çivi dahi çakılmadığını belirten mahalle sakinleri, “Belediye bu binayı en bir an önce bitirmeli. Bu şekilde kaldığı süre içerisinde bina her geçen gün daha da kullanılmaz hale geliyor. Bir çok şey yeniden yapılmak zorunda kalacak. Bu paralar, vatandaşların cebinden çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çorum Belediye Başkanı AKP’li Halil İbrahim Aşgın, yarım kalan binanın en kısa sürede yeniden ihaleye çıkarılacağını ancak Kuran kursu değil Kadın Kültür ve Gençlik Merkezi haline getirileceğini açıkladı.

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