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6 belediyeye gri pasaport soruşturması

İçişleri Bakanlığı, gri pasaportla yurt dışına iltica olayları hakkında 6 belediye hakkında soruşturma başlattı. Ayrıca, yerel idareler tarafından kamu personeli olmayanların yurt dışına gönderilmesi geçici olarak durduruldu.

Güncellenme: 13:09, 19/04/2021
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6 belediyeye gri pasaport soruşturması

İçişleri Bakanlığı AKP’li belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilerin hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik başlatılan soruşturma genişletti. 6 belediye soruşturma kapsamında incelemeye alınırken, yerel idareler tarafından kamu personeli olmayanların yurt dışına gönderilmesi de geçici olarak durduruldu.
Ayrıntılar geliyor…

 

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İçişleri Bakanlığı
Yayınlanma Tarihi:12:58,