6 belediyeye gri pasaport soruşturması

İçişleri Bakanlığı, gri pasaportla yurt dışına iltica olayları hakkında 6 belediye hakkında soruşturma başlattı. Ayrıca, yerel idareler tarafından kamu personeli olmayanların yurt dışına gönderilmesi geçici olarak durduruldu.
İçişleri Bakanlığı AKP’li belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilerin hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik başlatılan soruşturma genişletti. 6 belediye soruşturma kapsamında incelemeye alınırken, yerel idareler tarafından kamu personeli olmayanların yurt dışına gönderilmesi de geçici olarak durduruldu. Ayrıntılar geliyor…