6 belediyeye gri pasaport soruşturması

İçişleri Bakanlığı AKP’li belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilerin hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik başlatılan soruşturma genişletti. 6 belediye soruşturma kapsamında incelemeye alınırken, yerel idareler tarafından kamu personeli olmayanların yurt dışına gönderilmesi de geçici olarak durduruldu.

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