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6 Temmuz corona verileri açıklandı: Yeni vaka sayısı arttı! Bakan Koca vatandaşları uyardı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük corona virüsü verilerine göre 5 bin 299 yeni vaka tespit edilirken 37 kişi hayatını kaybetti. Düne göre yeni vaka sayısında artış yaşanırken, Bakan Koca da "Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin" mesajıyla vatandaşları uyardı.

Güncellenme: 20:16, 06/07/2021
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6 Temmuz corona verileri açıklandı: Yeni vaka sayısı arttı! Bakan Koca vatandaşları uyardı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 6 Temmuz Salı gününün verilerine göre, 226 bin 651 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 5 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte, 5 bin 299 yeni vaka tespit edilirken 37 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 4 bin 446 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: LÜTFEN ACELE EDİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel corona verileriyle ilgili değerlendirmeyi sosyal medya hesabından yaptı.

Vatandaşlara aşı çağrısı yapan Bakan Koca, “Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin” ifadelerini kullandı.

6 Temmuz Salı gününün corona verileri.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 58.92, ikinci doz ortalaması yüzde 25.84, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 54 milyon 541 bin 27 oldu.

DÜN 4 BİN 678 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın 5 Temmuz verilerine göre, 219 bin 737 test yapılmıştı. Dün, 4 bin 678 vaka tespit edilirken, 35 kişi hayatını kaybetmiş ve 4 bin 735 kişi sağlığına kavuşmuştu.

5 Temmuz Pazartesi gününün corona virüsü verileri.

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Yayınlanma Tarihi:19:40,