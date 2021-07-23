8 günde iki kez sular altında kalan Rize’de protokol takdimi!

Rize’de altı kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de kaybolduğu sel felaketinden 8 gün sonra yine kentte ve Artvin’de sel ve heyelanlar meydana geldi.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde dereler taştı, yollar kapandı, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. Artvin’in Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sekiz günde iki kez sel felaketi yaşayan Rize’ye gitti. Güneysu’da cuma namazı çıkışı incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yapmadan önce bakan, bakan yardımcıları, belediye başkanı, vali ve AKP’li yöneticiler tek tek çağrılarak Cumhurbaşkanlığı’na ait otobüsün üstüne çıkarıldı. Günlerdir sel suları ve balçıkla boğuşan vatandaşların, her isim anonsundan sonra alkış tutmaları dikkati çekti.

TEK TEK ANOS EDİP OTOBÜSÜN ÜSTÜNE ÇIKARDILAR

Erdoğan’ın konuşmasından önce ismi ‘protokolü takdim ediyoruz’ denilerek tek tek anons edilen ve Erdoğan’ın otobüsün üstüne çıkmasından hemen önce aşağı indirilen isimler sırasıyla şöyle:

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

– Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli

– İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

– AKP Rize Milletvekili Hayati Yazıcı

– AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak

– AKP Rize Milletvekili Muhammed Avcı

– Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

– AKP Rize Kadın Kolları Başkanı Sema Yağcıtekin

– AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan

– AKP Rize İl Başkan Vekili Yunus Çoruh

– Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin

– Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver

– Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer

– Rize Valisi Kemal Çeber

– AKP Güneysu İlçe Başkanı Mehmet Akif Karslı

– AKP Güneysu Kadın Kolları Başkanı Şükriye Ergüven

– Beyoğlu (İstanbul) Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız

Protokolde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in milletvekillerinden sonra, Rize Valisi Kemal Çeber’in ise AKP Rize Kadın Kolları Başkanı Sema Yağcıtekin’den sonra anons edilmesi dikkati çekti. Daha sonra kürsüye çıkan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

– Dört bölgede 1207 bina, 3198 bağımsız bölümde hasar tespit çalışması yapıldı. Bir taraftan bu riskli bölgelerin hızlıca boşaltılmasını sağlarken, yaraların süratle sarılması için projelerimizi hızla devreye alıyoruz. TOKİ eli ile çalışmalarımızı başlattık. Altında ahırı, üstünde evi olan yöresel evlerimizi hayata geçireceğiz.

50 KÖY EVİ, BEŞ DE ÇAY EVİ YAPILACAK

– 500 konut inşa edeceğiz. 50 adet köy evi yapacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda beş çay evi yapma kararı aldık. Yakında inşallah geleceğim, geldiğimde Sahara Tüneli’nin açılışını yapacağız. Rize’mizde hayatı normalleştirecek adımları hızla atacağız.

– Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık. Ne olur, şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın. Bu çaylıklar azot ile toprağı eritiyor. O binalar sonra kaymayla karşı karşıya kalıyor. Dağlarımızın, nehirlerimizin çarpık yapı ve zihniyet tarafından işgal edilmesine göz yummayın. Ağaçlandırma seferberliğinden, sıfır atık projesine kadar özgür projeler ile tabiata sahip çıktık. Çok mesafe de kat ettik. Rabbim Rize’mizi, Artvin’imizi, ülkemizin her köşesini bu tür felaketlerden korusun diyorum.