8 milyon işçiye çifte pandemi darbesi

Türkiye'de kayıt dışı çalıştırıldıkları resmi istatistiklerle ortaya çıkan 7 milyon 968 bin işçinin kısa çalışma ve pandemi desteklerinden sonra aşı önceliğinden de mahrum kaldıkları bildirildi. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Ünal Demirtaş, kayıt dışı çalışan yaklaşık 8 milyon işçinin aşıya çağrılmadığını, aşı önceliğinin sadece SGK'ya kayıtlı işçilere sağlanarak ayrımcılık yapıldığını söyledi. Ünal Demirtaş, “Pandemi döneminde kayıtdışı çalışan milyonlarca işçi, salgını en ağır koşullarda yaşadı. Kısa çalışma ödeneği alamadı, nakdi ücret desteği alamadı, sosyal yardımlardan yararlanamadı. Açlıkla hastalık arasında kalan bu işçiler şimdi de aşı konusunda aynı sorunu yaşıyor. Bu işçilerimize kim sahip çıkacak?” dedi. Demirtaş, Bakan Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, TÜİK'in resmi verilerinin Türkiye'de çalışan 28 milyon 56 bin kişiden yüzde 28.4'ünün, yani 7 milyon 968 bin kişinin kayıt dışı çalıştığını ortaya koyduğunu belirtti.

ANAYASAYA AYKIRI

Sayıları 8 milyonu bulan kayıtsız işçilerin hiçbirisine kayıtlı işçilere sağlanan aşı imkanın sağlanmadığını belirten Demirtaş, “Bu ayrımcılık Anayasa'nın 10'uncu maddesindeki eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. Ayrım yapılmaksızın, kayıtdışı çalışan işçilerin de çalıştığını beyan etmesi ile derhal aşılanması gerekmektedir” dedi.

Ölen sağlıkçı yakınını süründürmeyin

Demirtaş, salgında hayatını kaybeden sağlık personeli yakınlarının acılı günlerinde bir de meslek hastalığı ispatıyla uğraşmalarını önlemek amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını önerdi. Demirtaş önergesinde, “Hayatını kaybeden sağlıkçıların yakınlarından, Covid-19'a iş yerinde yakalandığını ve bu yüzden öldüğünü ispatlamaları isteniyor. Aksi halde meslek hastalığı sayılmıyor. Sağlık çalışanlarının tamamını kapsayacak şekilde ve illiyet bağı aranmadan Covid-19 meslek hastalığı kabul edilmelidir” dedi.