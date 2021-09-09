9 Eylül 2021 corona verileri açıklandı! İşte güncel vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 9 Eylül 2021 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 257 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 9 Eylül verilerine göre, 314 bin 793 test yapıldı.

Son 24 saatte, 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi. 31 bin 322 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 257 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayımız 23.846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 82.05, ikinci doz ortalaması yüzde 63.80, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 100 milyon 267 bin 925 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 8 Eylül verilerine göre, dün 308 bin 437 test yapılmıştı. Dün, 23 bin 914 vaka tespit edilirken, 262 kişi hayatını kaybetmiş ve 30 bin 103 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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