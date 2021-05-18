ABD’nin gözü Türkiye’nin dibindeki Semadirek Adası’nda

Yunanistan'ın Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Dedeağaç limanı ile Batı Trakya bölgesine binlerce asker ile askeri araçlar yığan ABD'nin üst düzey askeri yöneticilerinin Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ile birlikte Semadirik Adası'nda incelemelerde bulunduğu belirtildi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE DONATILMIŞ HELİKOPTER PİSTLERİ YAPILACAK

Çanakkale'ye 12 mil Gökçeada'ya ise sadece 7 mil uzaklıktaki Kuzey Ege'de Türkiye'ye en yakın adalardan biri olan Semadirek Adası'nda Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi'nin ileri teknoloji ile donatılmış ve modern bir altyapıya sahip helikopter pisti yapmak üzere harekete geçtiği belirtildi. Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi Müdürü Georgios Driçakos'un ve Dedeağaç Demokritos Havaalanı Müdürü Stelios Zantanidis ve beraberindeki mühendis ekibi incelemelerde adada incelemelerde bulundu.

ABD'NİN GÖZÜ SEMADİREK ADASINDA

Günün 24 saati hizmet verebilecek helikopter pistlerinden başta Yunanistan ve NATO askeri birliklerinin yararlanacağı şu ana kadar var olan pistin ise modernleştirilip büyütüleceği belirtildi. ABD üst düzey yetkililerinin Dedeağaç Limanı'ndan sonra Semadirek Adası'nda küçük bir askeri birliğin bulunacağı üs kurmak istediği belirtildi.

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