Adalar Belediyesi’ndeki CHP çatlağı sürüyor: 2. kez reddedildi

CHP'li Adalar Belediyesi'nin 2020 yılı kesin hesabı, ilçe meclisinin 21 Mayıs tarihli oturumunda oyçokluğu ile reddedilmişi. Oylamada 5 kabul oyuna karşılık 7 ret oyu kullanılmıştı. 7 ret oyunun 3'ünü CHP'li üyelerin kullanması dikkat çekmişti. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, CHP grubundaki çatlağın “kişisel çekişmeden” kaynaklandığını, ilçenin sorunları ile ilgili olmadığını söylemişti.

Gül, ret kararını geçtiğimiz günlerde meclise iade ederek Adalar Belediye Meclisi'nin 26 Mayıs günü olağanüstü topladı. Mecliste CHP'li belediyenin “2020 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı” tekrar oylandı. Oylamada sonuç değişmedi. 3 CHP'li, 3 AKP'li ve 1 DSP'li meclis üyesi, kesin hesaba yine hayır oyu verdi.

YARGIYA GİDİLİYOR

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün ilgili yasanın kendisine verdiği hukuki hakları kullanarak meclis kararına karşı yargıya başvuracağı öğrenildi. Ret oyu kullanan CHP'li meclis üyeleri hakkında da parti içinde disiplin sürecinin başlatıldığı belirtildi.

ADALAR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Yaşanan krizle ilgili Adalar Belediyesi'nden 24 Mayıs günü yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada “Son zamanlarda, Adalar Belediyesi'nin yerine getirmeye çalıştığı kamu hizmetlerini sekteye uğratmak ve durdurmak için uğraş veren bir takım kişilerin ve grupların, özellikle internet yayınları üzerinden belediyemizin iş, işlemleri ile ilgili olarak Adalar halkını yanıltma ve bilgi kirliliği yaratma çabası içinde oldukları ve ciddiye alınmayan bu çabalarını ısrarla sürdürdükleri gözlenmektedir.

Kamuoyu tarafından da bilindiği üzere, ülkemizde yerel yönetim görevini üstlenen belediyelerin tamamına yakınının gelir gider adaletsizliğinden kaynaklı olarak yıllık bütçelerinin sene sonunda negatifte kaldığı, bu bağlamda büyük miktarda borçlarının olduğu bir gerçektir. Öz gelirleri oldukça kısıtlı olan belediyemizin geçmiş dönemlerden devreden borçları olduğu da sabittir. Mevcut borçlar içerisinde müteahhitlerin, çeşitli kurum ve kuruluşların alacaklı oldukları önceki dönemlerden idarenin devamlılığı gereğince devreden borç kalemleri mevcuttur. Örnek vermek gerekirse geçmiş yıllardan günümüze SGK ve vergi borçlarının hiçbiri tahakkuk dönemlerinde ödenmemiş olup yıllar içinde biriken bu borçlar, Anayasa’mızın 73. maddesi gereğince bizim dönemimizde yapılandırmaya sokularak ödenmeye başlamıştır.

2020 yılında Meclis Kararı ile borçlanma yetkisi alınmış ise de bu yetki objektif bir kamu yararı doğmadığı için kullanılmamıştır. Yani herhangi bir bankadan kredi çekilmemiş ve belediye kendi öz kaynakları ile 2020 yılındaki hizmetlerini gerçekleştirmeye çalışmıştır. 2020 yılı itibariyle belediyemiz taşınır kayıtlarında deniz taşıtları dahil toplam 58 adet araç bulunmaktadır. Belediye araçları kayıp iddiasında hangi araçlardan, hangi gerekçeyle ve hangi bilgiler doğrultusunda bahsedildiği anlaşıldığında kamuoyuna daha sağlıklı bilgi verme imkanı doğacaktır.”