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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den ‘tutuklamaya itiraz’ açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hakimleri bakacak" dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den ‘tutuklamaya itiraz’ açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığı’nın bütçesi ele alınıyor. Komisyonda sunum yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün açıklamalarından satır başları şöyle:

– Trafik magandalığı gibi tabir edilen fiillere ceza artırımı gündemimizde bulunmaktadır.

– 2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'na bir adliye kuracağız.

– Millet iradesini en güçlü şekilde koruyacak, özgürlükçü bir anlayışa dayalı anayasaya ihtiyacımız olduğu açıktır.

– FETÖ’nün cübbeli hainleri, dosyalarını örgüt ajandasına göre kurdular, tezgahladılar, tuzakladılar.

– Yargı ele geçirilecek bir mevzi değil, asla el değmeyecek bir mercidir.

– 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hakimleri bakacak.

– İnsan Hakları Eylem Planı iki yıllık uygulama dönemine yayılan 393 faaliyetin 138'ini yani yüzde 35'ini hayata geçirmiş durumdayız.

– Bir yılda 326 iş mahkemesi, 62 ticaret mahkemesi ve 20 tüketici mahkemesinin baktığı dosya arabuluculuk ile mahkemelere gitmeden çözümlenmiştir.

– 22 Haziran 2022 tarihinde ÖSYM tarafından yeni bir arabuluculuk sınavı yapılacak.

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