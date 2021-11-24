Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den ‘tutuklamaya itiraz’ açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hakimleri bakacak" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığı’nın bütçesi ele alınıyor. Komisyonda sunum yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün açıklamalarından satır başları şöyle:

– Trafik magandalığı gibi tabir edilen fiillere ceza artırımı gündemimizde bulunmaktadır.

– 2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'na bir adliye kuracağız.

– Millet iradesini en güçlü şekilde koruyacak, özgürlükçü bir anlayışa dayalı anayasaya ihtiyacımız olduğu açıktır.

– FETÖ’nün cübbeli hainleri, dosyalarını örgüt ajandasına göre kurdular, tezgahladılar, tuzakladılar.

– Yargı ele geçirilecek bir mevzi değil, asla el değmeyecek bir mercidir.

– 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hakimleri bakacak.

– İnsan Hakları Eylem Planı iki yıllık uygulama dönemine yayılan 393 faaliyetin 138'ini yani yüzde 35'ini hayata geçirmiş durumdayız.

– Bir yılda 326 iş mahkemesi, 62 ticaret mahkemesi ve 20 tüketici mahkemesinin baktığı dosya arabuluculuk ile mahkemelere gitmeden çözümlenmiştir.

– 22 Haziran 2022 tarihinde ÖSYM tarafından yeni bir arabuluculuk sınavı yapılacak.