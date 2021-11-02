Adayımız açıklanınca herkes susacak

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Toprak, Cumhurbaşkanlığına aday gösterilecek ismin doğru bir seçim olacağını söyledi. “Topluma umut getirecek adayımıza herkes destek verecek” dedi...

Başak KAYA

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CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, iktidar yanlısı medyada “Millet İttifakı'nın” Cumhurbaşkanı adıyıyla ilgili olarak asılsız iddialar ortaya atlımasına sert çıktı. 2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayının “Toplumda umutları yeşertecek bir isim olacağını” söyledi. Toprak, “Toplumu kucaklayıcı, halkın sorunlarını çözecek, vatandaşımıza umut verecek bir isim olacaktır. Adayımız açıklandığında bu ismin, herkesin gönül rahatlığı ile destekleyip oy vereceği bir kişi olacağından kuşku duyulmasın” dedi.Toprak şöyle konuştu:

‘ÇARESİZLİĞİN GÖSTERGESİ'

“Vakti geldiğinde ülkeyi aydınlığa ve esenliğe çıkartacak iktidar seçeneği ve Cumhurbaşkanı adayı açıklandığında, herkes sadece susmak, tüm ülkede ve toplumda umutların nasıl hızla yeşerip dal budak saldığını izlemek zorunda kalacak. Millet İttifakı'nın adayı, genel başkanların ve Millet ittifakı'nı oluşturan bileşenlerin ortak adayı olarak ilan edilecek.” Erdoğan Toprak, 29 Ekim törenlerinde iktidara muhalif medyaya uygulanan kısıtlamaları da eleştirdi. “Atatürk'ün ismini ve izlerini silme çabaları nafile arayışlardır'' diyerek şunları söyledi: “Anıtkabir'deki resmi törenlere medya sansürü getirmesi, çaresizliğin göstergesidir. Kontrolündeki medya ve biatçı yazarlarıyla her gün CHP'ye yeni bir cumhurbaşkanı adayı bulması, iktidardaki çözülmeyi, kaygı-korku ve iktidarı kaybetme telaşını doğruluyor. Kendisinden bile umudunu kesmiş iktidar ittifakı ve medyasının, emrindeki kalemlerin, tüm bu akıl almaz çabaları boşuna.”