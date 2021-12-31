Ağabey, kız kardeşini uyaran okul müdürüne saldırdı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 12 yaşındaki kız kardeşi S.S.'ye tokat attı, diye okul müdürü Mustafa Bayram'ı darp ettiği iddia edilen 25 yaşındaki Doğukan S., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Side Mahallesi’ndeki Hacı Şayeste Mustafa Güneş Ortaokulu’nda meydana geldi. Okul müdürü Mustafa Bayram, havanın yağışlı olması nedeniyle kapıda duran öğrencileri servise binmeleri için uyardı. Bu sırada arkadaşlarıyla şakalaşan S.S.’yi uyaran Bayram, iddiaya göre öğrenciyi azarlayıp, tokat attı.

Okula S.S.’yi almaya gelen ağabeyi Doğukan S. de kardeşinin durumu anlatması üzerine okul müdürü Bayram ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Doğukan S., Mustafa Bayram’a yumruk attı. Okuldaki diğer öğretmenler, kavgayı ayırdı. Kaşı açılan Bayram, özel hastaneye giderek tedavi olduktan sonra kendisini darp ettiği iddiasıyla Doğukan S.’den şikayetçi oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Doğukan S., dün akşam jandarma tarafından gözaltına alındı. Doğukan S., ifadesinde, kız kardeşinin ağlayarak gelmesi üzerine okul müdürünün yanına gittiğini anlattı. Aralarında tartışma çıktığını öne süren Doğukan S., “Tartıştık. Bana, ‘İstersem seni de döverim’ dedi. Yanında bulunanlara ‘İçeriden sopamı getirin, buna da terbiye vereyim’ dedi. Bunun üzerine ben de kendimi tutamadım” diye konuştu.

Jandarmada işlemleri tamamlanan Doğukan S., adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğukan S., “Müdürün kardeşimi tartakladığını gördüm. Kardeşim ağlayarak geliyordu. Ne olduğunu sormaya gittiğimde beni de tartaklamaya kalktı. Kendimi savundum” dedi.

S.S.’nin ailesi de okul müdürü Mehmet Bayram’dan kızlarına tokat attığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

EĞİTİMCİLERDEN DESTEK

Olayın ardından ilçedeki 4 eğitim sendikasının temsilcileri, Hacı Şayeste Mustafa Güneş Ortaokulu önünde bir araya geldi. Öğretmenler adına Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran basın açıklaması yaptı. Miran, şunları söyledi:

“Okul müdürü Mehmet Bayram, okul çıkışında izdiham olmasın, öğrenciler ıslanmasın, diye uyardığı öğrencilerden biri, dışarıdan ağabeyini çağırıyor ve o da okul müdürüne saldırıyor. Kaşı açılan müdürü yumruklamaya devam ediyor ve öğretmenlerin araya girmesiyle okul müdürü saldırgandan kurtuluyor.

Bu şiddet ve darp olayı gerekli önlemler alınmadığı, caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmadığı için yıllardır meydana gelen ama sayısını unuttuğumuz saldırılardan sadece biridir. Geleceğimiz olan çocuklara bilgi, beceri ve değer kazandıran eğitimcilere reva görülen muamele düşündürücü olduğu kadar vahimdir.”

“BANA KÜFREDİP SALDIRDI”

Okul müdürü Mehmet Bayram da dün havanın yağmurlu olduğunu belirterek, kapının önünde öğrencileri uyardığını söyledi. Diğer arkadaşlarının geçmesini engelleyen S.S.’yi kenara çekerek uzaklaştırdığını anlatan Bayram, “Öğrencinin dışarıdan bulunan ağabeyi yanıma gelerek, küfredip bana saldırdı. Elinde kesici bir alet olması lazım her yerim kan oldu” dedi. DHA

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