Ağrı Dağı’nda albino ayı kâbusu

Ağrı Valiliği, 2015 yılının ağustos ve eylül aylarında yapılan askeri operasyonlar nedeniyle Ağrı Dağı’nı ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan ederek tırmanışlara kapattı.

Terör operasyonları nedeniyle 6 yıldır resmi ya da izinli tırmanışa kapalı olan Ağrı Dağı’na resmi tırmanışlar, 2021’in şubat ayında yeniden başladı.

Yasağın kalkması ile birlikte yurt içinden dünyanın dört bir tarafından Ağrı Dağı’na gelen yerli ve yabancı turistler zirve tırmanışı yaptı. 25 Haziran günü Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine gelen 2’si kadın 7 kişilik Ukraynalı dağcı grup rehber Saffet Akkuş öncülüğünde zirve tırmanışına başladı.

İlk gün 3 bin 200 metredeki ana kampa ulaşan dağcılar, geceyi burada geçirdikten sonra tırmanışa devam ettiler. Dağın 3 bin 800 metresine gelen dağcıların karşısına iki ayı çıktı. Bozayı kaçarken beyaz renkli albino ayı ise gruptakilere saldırmak istedi.

O anlar bir turistin cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kayaların arasından çıkan ayının hızla gelişini gören turistler hep birlikte sağa sola kaçışarak çığlık attı. Albino ayı son anda zirveye doğru kaçarak gözden kayboldu.

‘KORKUP ÇIĞLIK ATINCA KAÇTI’

Ağrı Dağı’nda 16 yıldır rehberlik yapan Saffet Akkuş (31) ilk kez böyle bir olaya tanıklık ettiğini söyledi. Ayılarla 3 bin 800 metredeki kayalık bölgede karşılaştıklarını ifade eden Akkuş, “Ukrayna’dan gelen 7 kişilik bir ekiple zirve tırmanışı yapıyorduk. Ağrı Dağı’nda bugüne kadar hiç ayı görmemiştim. Kayaların arasından iki ayı çıktı. Biri boz diğer beyazdı. Bozayı kaçarken, beyaz olan ayı saldırmak için hamle yaptı. Aramızda birkaç metre vardı. Hepimiz korkup çığlık atınca o da korkup kaçtı. Kocaman bir ayıydı. Her şeye rağmen zirve tırmanışını gerçekleştirip aşağı indik. Şimdi her çıkışımızda albino ayı aklımızda olacak” diye konuştu.

‘ARTIK DAĞDA TEMKİNLİ YÜRÜMEK LAZIM’

23 yıldır gittiği Ağrı Dağı’na 158 kez zirve tırmanışı gerçekleştirdiğini söyleyen rehber Mustafa Tekin ise şunları söyledi:

* Özellikle yöre halkı burada bir beyaz ayının yaşadığını söyler ama kimse inanmazdı. Bazı dağcılar da, kampa beyaz ayının geldiğini söylediler ama bunu ispatlayamadılar.

* Bu iddialara bir anlam veremez ve ‘kutup ayısının burada ne işi var? diye sorardık. Geçtiğimiz günlerde beyaz renkli ayı Ağrı Dağı’na gelen Ukraynalı grupla karşılaşmış ve onlar da bunu tesadüfen görüntülemiş.

* Şimdi herkes Ağrı Dağı’nda bir albino ayısının olduğunu biliyor. Artık dağda temkinli yürümek lazım. Ben 23 yıldır gittiğim Ağrı Dağı’na yaklaşık 200 kez çıktım ancak 158’inde zirve tırmanışı gerçekleştirdim. Hiç karşılaşmadım. Umarım bundan sonra da karşılaşmayız. (DHA)