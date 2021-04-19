Ahmet Davutoğlu: AKP’li belediyelerden insan kaçakçılığı foseptiği saçılıyor, tam bir skandal

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İstanbul il başkanlığında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“KİM DAHA FAZLA SAÇMALAYABİLİR YARIŞINA GİRMİŞ BUNLAR”

“Ah benim güzel ülkem, kimlerin eline kaldın sen?” ifadelerini kullanan Davutoğlu, şunları söyledi:

* 128 milyara cevap vereceğim diye ortaya atılanların hangi birinin saçmalıklarını sıralayalım bilemedik ki? Kendi aralarında bile kim daha fazla saçmalayabilir yarışına girişmiş bunlar.

* Partinin ekonomi işleri başkanı daha yönettiği ülkenin 20 yıldır içinde olduğu döviz rejiminden habersiz. Adam başkanvekili ama Amerikan Doları ile Türk Lirasını karşılaştırıyor. Elma ile karpuzu aynı sepette tartıyor.

“SÖZDE 128 MİLYAR DOLARIN NEREYE GİTTİĞİNİ AÇIKLARKEN…”

Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Sözde 128 milyar doların nereye gittiğini açıklarken, salgında destek olarak verildiğini iddia ettikleri 60 milyar lirayı bunun karşısına koyuyor; bu miktarın takriben sadece 7,5 milyar dolar olduğunu gizliyor.

* Ekonomi propagandalarından sorumlu bu ‘devlet adamı', daha bu 60 milyar liranın kaynağından da habersiz. 60 milyar liranın yüzde 90'ının işsizlik fonundan sağlandığını, yani işçinin kendi parası olduğunu bilmiyor.

“BİRİ ‘SATMADIK' DER, ÖBÜRÜ ÇIKIP, ‘LİKİDİTE SAĞLADIK' DER”

“Yahu bu Saray'ın yüzlerce danışmanı ne iş yapar Allah aşkına?” sorusunu dile getiren Davutoğlu, “Cumhurbaşkanından başkanlara, bakanlardan vekillere hepsi mi kandırılır? Yoksa bu kara düzende, sabah erken kalkan ilk aklına geleni sallama özgürlüğüne mi sahiptir? Biri ‘128 milyar dolar salgında kullanıldı' der, öbürü ‘altın-döviz olarak evlerde olduğundan' dem vurur. Bir diğeri ‘satmadık' derken, öbürü çıkıp ‘likidite sağladık' der. Hele biri var ki 128 milyarı Türk Lirası zannedip tweet atar, ardından tweetini silip kaçar” dedi.

Davutoğlu, 84 milyon vatandaşın, “128 milyar doları heba eden bir hükümetin, ülkenin hakkını, hukukunu ve en önemlisi bekasını koruyabileceğine artık kim inanır?” sorusunu kendilerine sorması gerektiğini söyledi.

“DÜŞÜNCEYE KAÇ VİNÇLE MÜDAHALE EDİP ENGELLEYEBİLİRSİNİZ Kİ…”

AKP'li seçmenlere de seslenen Davutoğlu, “Allah aşkına siz söyleyin: Bu nasıl bir iletişim aklıdır ki, 128 milyar dolar rezervin akıbetini soranlara vinçlerle müdahalede bulunmayı icat eder. Tamam da; şeffaflığa çağrıya, düşünceye, sorgulamaya kaç vinçle müdahale edip engelleyebilirsiniz ki” ifadelerini kullandı.

“YAYGIN BİR ŞEBEKE AĞI KURDUKLARINI YENİ FARK EDİYORUZ”

AKP'li belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilerin hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Davutoğlu, şöyle konuştu:

* AK Parti-MHP koalisyon iktidarı memleketi adeta eski demir perde ülkelerine döndürdü. Malatya, Elazığ, Ordu derken, bunların belediyelerinden şimdi de insan kaçakçılığı foseptiği saçıldı her yere.

* Önce bir belediyede rast geldik, ‘Giden dönmüyor acep nedendir?' dedik. Meğer bunların bu alanda da hayli yaygın bir şebeke ağı kurduklarını yeni yeni fark ediyoruz.

“BAKALIM İPİN UCU NEREYE UZANACAK?”

* Tam bir skandal bu! Tam bir rezalet bu! Bakalım gereğince soruşturabilecekler mi? Bakalım ipin ucu nereye uzanacak? Sayın Cumhurbaşkanı yine her konuda ve her zaman olduğu gibi sessiz.

* O ne parti kapatmalarla, ne fezlekelerle, ne küçük ortağın kurumlara çektiği muhtıralarla ilgilenmiyor. Belli ki böyle küçük işlerle vaktini harcamıyor. E tabi onun derdi büyük. Onun derdi Kanal İstanbul.

* Bakalım milletin iradesini yok sayıp belediyelere kayyum atamada cevval olanlar birer foseptiğe dönüşmüş bu belediyeler için ne yapacaklar?

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