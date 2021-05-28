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Ahmet Davutoğlu bu akşam Sözcü TV’de

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, canlı yayında Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş’ın sorularını yanıtlayacak. Süleyman Soylu’nun kendisi hakkındaki iddialara ne yanıt veriyor? Sedat Peker’in iddialarına nasıl yorumluyor, Türk siyasetini nasıl etkileyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Daha neler olacak neler” ifadesini nasıl değerlendiriyor? 'Temiz siyaset' çağrısında umudu var mı? Erken seçim beklentisi ne ve ittifaklar konusunda ne düşünüyor? Sözcü TV canlı yayını bu akşam saat 21.00'de...

Güncellenme: 11:47, 28/05/2021
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Ahmet Davutoğlu bu akşam Sözcü TV’de

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