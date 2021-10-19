Akdeniz’de 6.0 büyüklüğünde deprem… Son depremler

Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan verilere göre depremin derinliği 36 kilometre olduğu açıklandı. Deprem Antalya'nın yanı sıra Denizli, Aydın ve Muğla'da da hissedildi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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AFAD göre 08:32’de Akdeniz'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 6.0 olarak hesaplandı. Deprem Yunanistan’ın yanı sıra Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında bulunan birçok şehrinde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre ilde can ve mal kaybı yaşanmadı.

ANTALYA VALİLİĞİ: CAN VE MAL KAYBI BULUNMAMAKTADIR

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kaş açıklarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem ile ilgili olarak , “Şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

AFAD verilerine göre Akdeniz’de Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32’de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “İlimiz Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32’de 6.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” sözlerine yer verdi.

BAKAN KURUM’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun”.

DEPREM DENİZLİ’DE DE HİSSEDİLDİ

Akdeniz'in Yunanistan hudutlarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem, Denizli'de de kısa üreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre; bu sabah saat 08.32 sıralarında Akdeniz'in Yunanistan hudutlarında kalan bölümünde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En yakın kıyı olan Kaş’a 155 kilometre uzaklıkta ve yerin 36 kilometre derinliğinde meydana gelen büyük şiddetteki Akdeniz'e kıyısı olan illerin yanı sıra Denizli'de de hissedildi.

Depreme sabah işlerine gitmek üzereyken yakalanan vatandaşlar, kısa süreli korku ve panik yaşadı. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin neden olduğu paniğin atlatılmasının ardından, günlük hayat normale döndü.

YUNANİSTAN’DA CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Yunanistan’ın Kerpe Adası açıklarında saat 08.32’de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kerpe Adası, 08.32’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Akdeniz’in güneydoğusunda bulunan Kerpe Adası açıklarında meydana gelen deprem Türkiye, Mısır, Lübnan, KKTC ve İsrail’de de hissedildi.

Atina Ulusal Gözlemevi tarafından yapılan açıklamalarda, depremin Akdeniz’de bulunan Kerpe Adasının 127 kilometre güneydoğusunda meydana geldiği belirtilirken, depremin yerin 58 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı açıklandı.

Atina Üniversitesi Jeoloji ve Doğal Afetler Yönetiminden Profesör Efthymios Lekkas, bölgedeki depremin geniş sismik bir etkisi olduğunu doğruladı. Efthymios, “Şiddetli bir deprem ve bu yüzden geniş bir alanda hissedilmesi normal. Tsunami veya artçı sarsıntı beklemiyoruz’ dedi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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