Akkuyu Nükleer Santrali’nde trafo patladı, yangın çıktı

Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli’de yapımı devam eden Akkuyu Nükler Güç Santrali alanındaki bir trafo henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama görüntüsünü paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Bu nükleer santral Mersin'in, Türkiye'nin belası olmuştur” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nde elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın meydana geldi. Trafonun patlaması çalışanlara ve çevredeki yaşayanlara gergin anlar yaşattı. Patlama görüntüsü ile açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Bu nükleer santral Mersin’in, Türkiye’nin belası olmuştur” dedi.

Yapımı büyük bir hızla devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'nde ki patlama dün meydana geldi. Nükleer Santral inşaat alanında bulunan bir trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın bir çalışan tarafından görüntüledi.

“HER TARAF YANDI!”

Görüntüyü çeken kişinin, “Trafo patladı yangın çıktı, gitti abi gitti her taraf yandı” demesi dikkat çekti. Trafonun patlamasıyla birlikte Akkuyu NGS alanında ‘Kırmızı alarm” verilirken, itfaiyenin müdahalesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Trafonun neden patladığı ile ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

“AKKUYU MERSİN'İN VE TÜRKİYE'NİN BELASI OLMUŞTUR”

Söz konusu görüntü ile basın açıklaması yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükleer Santrali yapımında dahi birçok aksaklığın yaşandığını belirti. Akkuyu'nun daha kurulma aşamasında zemininde defalarca çatlaklar meydana geldiğini hatırlatan Başarır şunları söyledi:

“Yol çalışmaları için patlatılan dinamitler sayesinde çevre evlerde büyük hasarlar oluştu. Şimdi de trafosunda yangın çıkıyor. Daha önce de söylemiştim, bu nükleer santralle Mersin'e, Akdeniz'in dibine dinamit yerleştiriyorlar. Dünyanın en pahalı elektrik enerjisini Ruslardan satın alacağımız, nükleer atıkların nerede depolanacağının belirsizliği yetmiyormuş gibi daha yapımında yaşanan can güvenliği sorunları, ileride de denetimsiz, kontrolsüz, bir nükleer santral inşa edileceğinin göstergesidir. Bu nükleer santral Mersin’in, Türkiye’nin belası olmuştur.”