AKP Grup Başkanvekili: Biden telefon etmek zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 23 Nisan tarihinde gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan çarpıcı yorum geldi.

Akbaşoğlu, Biden'in telefon etmek zorunda kaldığını belirterek, “Biden, kendisi aradı ve alttan almaya çalışan bir dille konuştu. Cumhurbaşkanımız da ‘FETÖ ve PKK’yla ilgili ayağını denk al' derken gerekli sözleri söyledi” dedi.

Meclis'te Erdoğan-Biden telefon görüşmesi tartışmalara neden oldu. Özellikle CHP ve İYİ Parti liderlerinin ‘miyavladı' eleştirilerine cevap veren AKP'li Akbaşoğlu, şunları söyledi:

* Sayın Cumhurbaşkanımız kimseden telefon beklemez. Sayın Biden, telefon etmek zorunda kaldı, kendisi aradı ve alttan almaya çalışan bir dille konuştu. (CHP'li Turan Aydoğan ‘Biden özür diledi mi?' deyince) Sayın Cumhurbaşkanımız da ‘FETÖ ve PKK’yla ilgili ayağını denk al' derken gerekli sözleri söyledi.

Akbaşoğlu'nun sözlerine CHP'li Müzeyyen Şevkin “Ey Biden!' diyemiyorsunuz ama” ve CHP'li Özgür Karabat da “Alttan mı alacağız Biden’ı?” diye laf attı.

ÖZKOÇ: AKP'Lİ BAŞKAN ‘ERMENİ KATLİAMI' DİYOR…

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise AKP'li Kepez Belediye Başkanın “Ermeni katliamı” ile ilgili sözlerine kürsüden açıkladı. Özkoç sözlerini şöyle sürdürdü:

* Siz Ermeni soykırımında ciddi misiniz? Biden'ın yaptığı açıklamaya karşı samimi misiniz? Gerçekten rahatsızlık mı duyuyorsunuz? O zaman kalkın, şuna cevap verin: Bu sizin belediye başkanınız, Kepez Belediye Başkanı, sizin belediye başkanınız. Burada ses kayıtları da var.

* “Dünyanın çeşitli şehirlerinde 1915 olayları yani Ermeni Katliamı olarak bahsediliyor. Bu da Türkiye’nin bir ayıbı, Türkiye’nin ayıbı. Ama bizler yaşamadık, sizler yaşamadınız; yapanlar yanlış yapmışlar. Tabii ki özür dilenmesi gerekiyor. Ben de özür diliyorum” demiş.

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