AKP kongrelerinin yapıldığı illerdeki vaka sayılarında artış yaşandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Twitter hesabından 15-21 Şubat 2021 haftasına ait corona virüsü vaka sayılarını il il paylaştı.

100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerde belirgin artış olduğunu ifade eden Bakan Koca’dan tedbirlere uyma çağrısı gelse de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘lebaleb’ olarak nitelendirilen AKP il, kadın ve gençlik kongrelerinin yapıldığı illerdeki vaka yükselişi dikkati çekti.

Haftalık vaka sayısında Samsun ve Ordu’dan sonra en büyük artışın yaşandığı üçüncü şehir olan Giresun’da 8 Şubat’ta AKP İl Kongresi yapılmıştı. 8-14 Şubat tarihleri arasında Giresun’da 184.34 olan vaka sayısı 15-21 Şubat tarihleri arasında 217.51’e yükseldi.

İl, kadın ve gençlik kongrelerin yapıldığı İstanbul, Sakarya, Giresun, Erzurum, Tokat, Malatya, Balıkesir ve Niğde’de de vaka sayıları gözle görülür şekilde arttı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Rize'deki salonda sosyal mesafe kuralına uyulmayan kongrede partililere seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İşte şu salonun hali… Bakın bir kongre yapıyoruz, salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize’de salon lebaleb dolu” diyerek kalabalığı övmüştü.

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