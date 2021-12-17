AKP MKYK üyesinden AA Genel Müdürü Karagöz’e tepki: İşinize gücünüze bakın

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi ziyaret ederek bakana kendi fotoğrafını hediye etmesine AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Eskişehir Odunpazarı Belediyesi eski başkanı Burhan Sakallı tepki gösterdi. Sakallı, paylaşımında AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'e, "Siz işinize gücünüze bakın, bırakın Sayın Bakan da ekonominin bu hassas günlerinde işine baksın" çağrısında bulundu.

Kemal ATLAN

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2 Aralık 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Lütfi Elvan’ın yerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla atanan Nureddin Nebati’ye ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor.

‘Hayırlı olsun’ ziyaretleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Serdar Karagöz de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi ziyaret etti. Karagöz ziyaretinde bakan Nebati’ye kendi fotoğrafının olduğu bir tablo hediye etti.

“BAKAN, HASSAS GÜNLERDE İŞİNE BAKSIN”

AKP MKYK üyesi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin 2004-2014 yıllarında başkanlığını yapan ve son seçimlerde Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Burhan Sakallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün Bakan Nebati’yi ziyaret etmesine tepki gösterdi.

Sakallı, yaptığı paylaşımda “Sayın Genel Müdürüm, Bakanı ziyarete kendilerinin fotoğrafıyla gitmeniz hiç şık değil. Siz işinize gücünüze bakın, bırakın Sayın Bakan da ekonominin bu hassas günlerinde işine baksın” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ GELDİ

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün, Bakan Nebati’yi ziyaret etmesi yine bazı sosyal medya takipçilerinin tepkisiyle karşılandı.

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