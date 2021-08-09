AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, daha fazla göç yükünü kaldıracak durumda değil

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Afganistan'daki durumla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye kimsenin göçmen kampı değildir. Bu toprakları toplama kampı gibi düşünmesinler" dedi. Çelik, ayrıca, "Türkiye, daha fazla göç yükünü kaldıracak durumda değildir" ifadelerini kullandı.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, “Bazı siyasilerin yangın ateşinin yanına, fitne ateşi yakmaya çalıştığını gördük. Yangınla mücadele kadar, fitne ateşiyle de mücadele gündemimize aldığımız bir konu oldu” dedi.

Afganistan’daki durumla ilgili konuşan Ömer Çelik, “Türkiye kimsenin göçmen kampı değildir. Bu toprakları toplama kampı gibi düşünmesinler” diyerek, “Türkiye, daha fazla göç yükünü kaldıracak durumda değildir” ifadelerini kullandı.