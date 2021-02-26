AKP ve MHP’den MHP’li belediye başkanı hakkında suç duyurusu

7 MHP ve 4 AKP’li üyeden İskilip Belediye Meclisinde bulunan 5’i MHP’li toplam 9 kişi tarafından hazırlanan ve İskilip Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

9 Meclis Üyesi, belediyede yapılan iş ve işlemler ile belediyeye bağlı olan işletmeler mezbaha, marangozhane, düğün salonu, aşevi, tamirhane gibi birimlerde yapılan işlerle ilgili olarak yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları olduğunu ileri sürdü.

KOMİSYON DAHA FAZLASINI TESPİT ETTİ

Meclis üyeleri, rutin denetlemeler ve iddiaların araştırılması için 4 Şubat’ta 5 kişilik denetleme komisyonu kurulduğunu belirterek, “Bu kapsamda yapılan yapılan araştırma ve incelemelerde söz konusu iddialardan daha fazla usul eksikliği ve suç duyurusunda bulunulması gerektirir iş ve işlemlerin olduğuna rastlanmıştır” denildi. Dilekçede hazırlanacak olan denetleme raporunun da savcılığa verileceği belirtildi.

KİMİN SUÇU VARSA CEZALANDIRILSIN

Meclis üyeliği sorumluluğu, millet sevdasının yarattığı vicdan rahatsızlığı nedeniyle suç duyurusunda bulunmaya karar verdiklerini açıklayan meclis üyeleri, “İskilip belediyesi dahilindeki tüm işletme ve bağlı kuruluşlar ile belediyenin yaptığı iş ve işlemlerdeki ger türlü usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının gerçeklik durumunun ortaya çıkması ve bu kapsamda suçu veya ihmali bulunan ilgili ve sorumluların cezalandırılması ile İçişleri Bakanlığınca müfettiş görevlendirilerek inceleme yapılabilmesi adına suç duyurusunda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Meclis üyeleri yapılacak inceleme ve soruşturması sonucunda ihmal veya kastı bulunan kişiler hakkında da dava açılmasını talep etti.