AKP’den ‘MKEK’ açıklaması

AKP’li Cahit Özkan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, görüşmelerine başlanacak olan Askeri Ceza Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifinin ayrıntılarını anlattı.

Teklifin bu hafta Genel Kurul’da yasalaşacağını söyleyen Özkan, Meclis’in çalışma takvimine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

* Parlamentonun yoğun bir gündemi var. Yasal düzenlemelerle ilgili takvim devam ediyor. RTÜK’e üye seçimi, 4’üncü Yargı Paketi, Plan ve Bütçe Komisyonunu ilgilendiren 30 maddelik kanun teklifi, turizm ajansıyla ilgili kanun teklifini Genel Kurul gündemine taşıyacağız.

* Hayvan Haklarını Koruma Kanun Teklifini de tatil öncesi komisyonda görüşmeyi planlıyoruz. Bu düzenlemeler tamamlanırsa Meclis en erken 15 Temmuz’da çalışmalarına ara verecek, tamamlanamazsa Meclis’in bir müddet daha çalışabileceğini öngörüyoruz.

“ONLAR RAHATSIZ OLMAYA DEVAM ETSİNLER”

Özkan, CHP’nin MKEK’in anonim şirkete dönüştürülmesini öngören kanun teklifine yönelik tepkisi üzerine, şunları kaydetti:

* Bay Kemal, sürekli Türkiye’nin destan yazan silahlı kuvvetlerinin yerli ve milli savunma sanayi teknolojisiyle donatılmasına karşı çıkıyor.

* MKEK ile ilgili yapılacak reform, Türkiye’nin savunma teknolojisinde dünya devi olmasını sağlayacaktır. MKEK’in daha hızlı çalışmasını, daha verimli teknoloji üretimini sağlayacaktır.

* Onlar rahatsız olmaya devam etsinler, biz güçlü Türkiye idealine ulaşmaya, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya devam edeceğiz. DHA