AKP’li başkan 345 bin liralık makam aracına kurban kesti

Aksaray Topakkaya Belediye Başkanı Adem Baylan, “İtfaiye öncü aracı” adıyla lüks makam aracı aldıÜstüne bir de aracın vergisini ödemedi. 345 bin TL’ye mal olan lüks makam araç için kurban kesti.

Deniz AYHAN

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AKP'li Aksaray Topakkaya Belediye Başkanı Adem Baylan, “İtfaiye öncü aracı” adıyla lüks makam aracı aldı. Belediyenin aldığı araç vergisiz 345 bin TL'ye mal edildi. Wolkswagen Tıguan 2.0 TDİ marka aracın piyasa değeri vergiler dahil 1 milyon 60 bin lira. AKP'li Başkan Baylan makam aracını teslim alırken, “Kalpler ancak Allah C.C.'yi anmakla huzur ve saadete erebilir. Belediyemize aldığımız araçlar için Allah'ım kestiğimiz adaklarımızı kabul eylesin” diyerek kurban kesti. Başkan araca ayrıca vergi de ödemedi.

YALNIZCA ADINI VERMEDİLER

Araca AK plaka takılması da dikkat çekti. İhale öncesi Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) üzerinden yayınlanan şartnamede araç ince ayrıntılarına kadar tarif edildi. Aracın yalnızca markasının yazılmadığı teknik şartnamede, aracın “4 silindir 16 V dizel TDI CR Motor, 2.0/1968 motor hacmi, 7 ileri DSG vites, 4509 mm uzunluk, 1635-1675 mm yükseklik, 142 mm yerden yükseklik, 2679 mm aks mesafesi, 63 litre kapasiteli yakıt tankı, 11.5 m dönme çapı, 615 litre bagaj kapasitesi, 1715 kg ağırlıkta'' olması istendi.

8 hoparlörlü ısıtmalı deri direksiyonlu

Otomobilin donanım özellikleri ise çok lüks. Araçta şu özellikler var. “Özel koltuk döşemesi, R-Line halı ve paspaslar, ısıtmalı deri direksiyon ve vites topuzu, ışıklı makyaj aynası, 30 renkli ambiyans aydınlatması, marşpiyel kaplama, Titanim Silver, Dark Grid veya R-Line iç dekor, yüksek ayarlı Top Comfort ön koltuklar, 8 hoparlör, önde çift USB girişi, karartılmış arka ve yan cam, Bluetoothlu mobil telefon.”