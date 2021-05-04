AKP’li başkandan tepki çeken beton plajla ilgi açıklama: Biraz sabır!

Yalıncak Mahallesi'nde ki 900 metrelik doğal plaj alanında geçtiğimiz Aralık ayında düzenleme yapmaya başlayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, hazırlanan proje görselleri ile yapılan düzenlenmenin aynı olmadığı dikkat çekti.

Ortahisar Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Oktay Söğüt de, 7 milyon 880 bin liralık proje ile doğal plajın beton dökülerek yok edildiğini belirterek, “Bu nasıl bir plaj?” diye tepki gösterdi. SÖZCÜ’de yer alan haberin ardından vatandaşlar da belediyeye tepki göstermeye başladı.

TEPKİLER KARŞISINDA BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

İlker Taner Uzun isimli bir sosyal medya kullanıcısı, sahilde ki beton yapıları gösteren fotoğrafı paylaşarak, “Trabzon Yalıncak sahilinde yapılan halk plajına bakar mısınız lütfen. Sizin ‘doğa’ anlayışınız kumsalı betona boğmanın dışında nasıl anlaşılabilirdi ki zaten” diye yazarak tepki gösterdi.

AKP’li Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yapılan eleştiriye “Tamamlanınca çok güzel ve doğaya uyumlu bir plajımız olacak. Birkaç ay kaldı. İlker Bey onların hepsi ahşap kaplama oluyor. Biraz sabır lütfen” şeklinde cevap verdi.