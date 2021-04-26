AKP’li belediye başkanı akrabalarına 1 milyon TL fatura kesti iddiası

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP'li Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’le ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Şayir'in, akrabalarının şirketine yüklü miktarda faturalar kestiğini ileri sürdü. Dilovası Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili açıklamalar yapan Tahsin Tarhan, şunları söyledi:

– AKP'nin belediyeler üzerinden yaptığı usulsüzlükler bitmiyor. Var oldukları her kademede kayırmacılık anlayışını sürdürmeye devam ediyorlar. Bunlardan biri de Dilovası Belediyesi'nde yaşanan liyakatsizlik ve yolsuzluk.

ŞİRKET 6 AY ÖNCE KURULMUŞ

– 2020 yılında Dilovası Belediyesi tabelalara tam 1 milyon 300 bin TL harcamış. Ancak bu tabelalara harcanan bedelin yaklaşık 500 bin TL'si Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in yeğeni olan E. S. Ç'ye ve 500 bin TL'si de eniştesi C. S.'nin şirketine gitmiş. Şirket kurulduğu ilk 6 ayda 500 bin TL'lik fatura kesmiş. Birinci dereceden yakınlara iş vermeyeceklerini söylemelerine rağmen kendileriyle çelişmeye devam ediyorlar.

51 BİN NÜFUSA 1.3 MİLYONLUK TABELA

75 tabelaya fatura kesilirken, Dilovası'nda sadece 67 tabela bulunduğunu belirten Tahsin Tarhan, “Aradaki 8 tabelaya dair bir bilgi yok. 51 bin nüfusu olan Dilovası ilçesine 1 milyon 300 bin TL'lik tabela harcaması yapılmasının ne gereği vardır? Yandaşlara kazandırmak uğruna belediyenin kaynaklarını böyle israf etmek ne kadar doğrudur?” şeklinde konuştu.

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