AKP’li belediye başkanından ‘rant’ itirafı: Herkes çok iyi biliyor

Bir dönem Süper Lig'de ses getiren, son yıllarda ise yaşadığı maddi problemler nedeniyle önce TFF 1. Lig’e, oradan da 2. Lig'e kadar gerileyen Elazığspor, 2. Lig'den oynadığı Pendikspor'la 2-2 berabere kalmasıyla 26 yıl sonra 3. Lig’e düşmüştü…

Elazığspor'un küme düşmesi sonrasında açıklamalarda bulunan Elazıspor kulüp başkanı Selçuk Öztürk takımın küme düşmesinden Elazığ Belediyesini ve siyasileri sorumlu tutmuştu.

AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık ile Kanal23 Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakmak'ın ortak konuk olarak aldığı programda AKP'li Şerifoğulları, rant itirafında bulundu.

Şerifoğulları, sürecin başından sonuna kadar Elazığspor'a otobüsler, minibüsler, arsalar, imardan rantlar verildiğini herkes çok iyi biliyor diye kaydetti.

AKP'Lİ BAŞKAN ELAZIĞSPOR'A İMARDAN RANT VERİLDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Elazığspor küme düşmeden 7-8 hafta önce Ankara'da Elazığ Valisi başkanlığında AKP'li vekillerle birlikte toplantı yaptıklarını belirten Şerifoğulları, şöyle konuştu:

* Elazığspor'un kümede kalması için ne yapılabiliriz istişaresini yaptık. O gün Elazığ Belediyesi olarak benim şahsıma düşen ne varsa taahhüt ettiklerimizi verdik.

* Elazığspor adına yıkım istenmişti onu verdik, 26 tane personeli Elazığ Belediyesi bünyesine aldık. Tüm bu saymış olduğumuzun rakama forma kampanyasını da eklersek 10-11 milyon civarında kaynak aktarmışız.

* Bu kadar destek olmuşuz. Kulübün ligde kalabilmesi içinde çok net söylüyorum başkandan fazla çalışmışım. Herkes Elazığspor'u kurtarmak için taşın altına elini değil gövdesini koymuş.

* Ama süreç bu şekilde tamamlanmış küme düşmüşüz. Elazığspor’un düşmesinden siyasiler sorumlu tutuluyor. Ancak siyasiler üzerine düşen her şeyi yaptı, keza Elazığ Belediyesi başkanları da öyle. Hamza bey, Süleyman bey, Mücahit bey, biz… Herkes üzerine düşeni yapmış. Bu kadar borç olmuş; mevcut başkanlar, mevcut yöneticiler sorgulanmıyor, siyasiler sorgulanıyor.

* ‘Sahipsiz Elazığ’ deniliyor. Bunu hangi kafayla söylenir bilmiyoruz. Sürecin başından sonuna kadar Elazığspor'a otobüsler, minibüsler, arsalar, imardan rantlar verildiğini herkes çok iyi biliyor.

“FAKİR FURANIN PARASINI VERİYORUM”

‘Elazığspor'a verilen paralarla Elazığ yeniden inşa edilir' diyen Şerifoğulları, “Elazığ inşa edilmezse Harput ihya edilir. Ama bu kadar Elazığspor’a rant sağlanmış, dönüp bakıyorsun yine bu takımın 50 milyon borcu var. Başkanlar ve yöneticiler bir defa sorgulansın kimin hatası, kimin suçu varsa o taraftar gruplarımız bunları sorgulasın. Bundan sonraki süreçte çok net konuşmayı severim bu başkanın bu tavrıyla Elazığ Belediyesinin tek kuruşunu Elazığspor'a vermeyeceğim net söylüyorum. Diyebilir ki ‘kardeşim babanın parasını mı veriyorsun?' Ben babamın parasından daha da kıymetli olan fakir fukaranın yetimin, garip gurabanın parasını veriyorum. Eğer ben o parayı veriyorsam o paranın hakkını kullanan insanlar koruyacak kollayacak. Bu saatten sonra tavrım nettir” ifadelerini kullandı.